الشركة الليبية للتبغ: الأوضاع المالية والإدارية للشركة متعثرة

قال رئيس النقابة الأساسية للشركة الليبية للتبغ عماد القاجيجي أن الأوضاع الإدارية والمالية للشركة متعثرة، مطالباً صندوق الأنماء الاقتصادي والاجتماعي بالتدخل لدعوة الجمعية العمومية للشركة إلى جلسة غير عادية لاعتماد النظام الأساسي المعدل وتعديل عمر الشركة وتحديد كافة الإجراءات والمصوغات القانونية الخاصة بها.

وأضاف القاجيجي لتطبيق بكم الاخباري أن النقابة تطالب بإعادة تشكيل مجلس الإدارة، وعقد جلسة عادية لإعتماد تقرير نشاط الشركة، وتشكيل لجنة لمراجعة عقود الإيجارات بين الشركة والمصرف التجاري الوطني وشركة أفريقيا للمشروعات بما يتماشى مع السوق المحلي، وتشكيل لجنة لحصر الخردة الموجودة بمساحات الشركة وتقييمها وبيعها والاستفادة من قيمتها .