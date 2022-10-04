اقتصاد

خاص.. فريق السيولة بالمركزي لصدى: وصول 60 مليون إلى مطار بنينا .. وهذا المستهدف للنقل خلال هذا الأسبوع

تم النشر منذُ 17 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول هذه اللحظات شحنة سيولة بقيمة 60 مليون إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .

كما أن السيولة التي وصلت مخصصة لفروع مصرف الوحدة ، ويعمل فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي على نقل شحنات سيولة لباقي فروع مصارف المنطقة الشرقية ، حيث أنه مستهدف نقل 400 مليون دينار خلال هذا الأسبوع، والأسبوع القادم لفروع مصارف الوحدة والجمهورية والتجاري الوطني وشمال أفريقيا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك