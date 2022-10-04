اللجنة المالية بمجلس النواب تناقش مع التخطيط الوطني جدول المُرتبات المُوحد 

طرابلس 04 أكتوبر 2022 ( وال ) – ناقش عضو اللجنة المالية بمجلس النواب النائب (عبد المنعم الكور) مع رئيس مجلس التخطيط الوطني مفتاح الحرير، جدول المُرتبات المُوحد للجهات المُمولة من الخزانة العامة في ضوء ما تم إقراره في جلسة مجلس النواب الأسبوع الماضي، والتي أقرت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1000 دينار، و مراحل إجراءات تنفيذه والإجراءات المُتخذة بصدور القانون من مجلس النواب .

وحضر الاجتماع الذي عقد بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس بمدينة طرابلس، المستشار الأول بمجلس التخطيط المهندس صلاح الدين بوغرارة، والخبير المالي بمجلس التخطيط الأستاذ محمد الجديع.

و تم خلال هذا الاجتماع مناقشة الطرق المحتملة لاحتساب زيادة مرتبات العاملين بالقطاع العام المقررة وتأثيرها على الإجمالي الكلي لمخصصات الباب الأول بالموازنة العامة للدولة، والتي قد تظهر فيها الحاجة إلى زيادة في سعر الصرف .

و توصل المجتمعون لإعداد أكثر من تصور لجدول المرتبات الموحد مع الأخذ في الاعتبار ما تم مناقشته في جلسة مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي ، وبما يؤثر إيجاباً في تحقيق العدالة الاجتماعية ولا يؤثر سلباً على سعر الصرف المتداول، وكذلك لا يحتاج إلى إعادة النظر لتخفيض قيمة الدينار الليبي أمام وحدات السحب الخاصة.

وسيتم إحالة مخرجات هذا الاجتماع إلى مجلس النواب للاستئناس به عند مناقشة مشروع القانون وفقا للصفحة الرسمية لمجلس التخطيط الوطني . (وال _ طرابلس)

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