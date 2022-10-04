ميدل إيست آي تكشف عن تفاصيل خط نقل الغاز عبر الأراضي الليبية

ذكرت وكالة ميدل إيست آي اليوم الثلاثاء أن حكومة الوحدة الوطنية وافقت على نقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر أراضيها.

وبحسب وزير النفط والغاز محمد عون أن المسافة بين آبار الغاز النيجيرية والأسواق الأوروبية أقصر ب1000 كيلومتر على الأقل من مشروعي خط أنابيب الغاز المار عبر الجزائر والمغرب ما يقلل من تكلفة النقل وبالتالي أسعار الغاز .

وأضاف الوكالة أن ليبيا تواجه العديد من التحديات لتحقيق هذا المشروع مثل الجوانب الأمنية والمالية والتكنولوجية والسوقية كما أنها تعمل ضد عقارب الساعة حيث تهدف أوروبا إلى حياد الكربون بحلول عام 2050 .

تم الإعلان الأول عن نية إنشاء مشروع لخط أنابيب لنقل الغاز النيجيري عبر ليبيا في شهر يونيو وفي ذلك الوقت كشف المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في مؤتمر صحفي أن الحكومة سمحت لوزارة النفط والغاز بإجراء دراسات فنية واقتصادية لجدوى إنشاء مشروع خط أنابيب غاز من نيجيريا مرورا بالنيجر وتشاد إلى أوروبا عبر ليبيا .

يمكن لليبيا أن تزود أوروبا بالنفط والغاز:

وأوضحت الوكالة أن في 25 من شهر سبتمبر ، أعلن عون أن الدراسة قد تم تقديمها إلى الحكومة حيث قررت الدراسة الأولية أن خط الأنابيب يجب أن يعبر من النيجر بدلاً من تشاد و كان من المقرر إجراء دراسة متعمقة في غضون ستة أشهر .

وتابعت الوكالة بالقول أن المناقشات الاستكشافية حول جدوى هذا المشروع بين ليبيا ونيجيريا بدأت على هامش اجتماع المنظمة الأفريقية لمنتجي البترول في سبتمبر الماضي .

وأكدت الوكالة أنه بمجرد إكتمال خط أنابيب أجوكوتا – كادونا في نيجيريا يمكن توصيله بخط أنابيب الدفق الأخضر بدءًا من حقل الوفاء على بعد 500 كيلومتر جنوب غرب العاصمة طرابلس على الحدود مع الجزائر .

وأشارت الوكالة إلى أن احتمال أن ليبيا قد تحتاج إلى استيراد الغاز من نيجيريا على الرغم من حقيقة أن ليبيا دولة مصدرة للغاز ولديها احتياطيات ضخمة من الغاز .

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