بنغازي| ضبط مصنع للحلويات يستخدم سلع غذائية منتهية الصلاحية و مجهولة المصدر

بنغازي 04 أكتوبر 2022 (وال) _ أوضح مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي ملازم أول (محمد العبيدي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن من خلال الفحص الذي قام به فريق الإصحاح البيئي للمحال والأسواق التجارية بالمدينة، تبين أن هناك مصنع للحلويات يوجد به كمية كبيرة من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، إضافة إلى كميات أخرى غير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها، وذلك بهدف غش أصحاب المحال و المقاهي و المستهلكين، بعد طرحها بالأسواق المحلية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبين العبيدي، أن صاحب المصنع اعترف “بإدارته للمصنع دون ترخيص وحيازته مضبوطات لتصنيع الحلوى، بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

من جانبه، أوضح رئيس غرفة عمليات غرب بنغازي رائد (فرج الدرسي) (لوال)، أنه تم إغلاق مصنع لإنتاج الحلويات في منطقة قوارشة بمدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، يعمل في ظروف صحية وبيئية سيئة دون تراخيص قانونية أو شهائد صحية للعاملين” .

وتابع الدرسي، أن عناصر الغرفة وبالتعاون مع فريق الإصحاح البيئي، رصدوا العديد من المخالفات غير مطابقة للاشتراطات الصحية والقانونية، إضافة لاستخدام مواد منتهية ومواد محضورة بشكل مبالغ فيه، دون أي أهتمام بصحة المواطن.

وأكد أنه تم حجز وإتلاف المواد المستخدمة في الإنتاج، وتحويل القائمين على المعمل المخالف للقوانين المعمول بها، للتحقيق المركزي لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقهم.

وشدد الدرسي على أن عناصر الغرفة بالتعاون من الشرطة العسكرية تعمل بشكل متواصل وبالتناوب في جميع الأوقات، للكشف على جميع مواقع إنتاج المواد الغذائية بمختلف أصنافها ومحال بيعها، كما تقوم بحملات مفاجئة لرصد هذه المواقع للتأكد من عملها وفق الاشتراطات الصحية المرخص بها القانون. (وال _ بنغازي) ف و

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