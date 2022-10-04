قرنفل : حجم التبادل التجاري بين ليبيا وتركيا نحو 4 مليارات دولار

ليبيا الاقتصادية

شكا رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، مرتضى قرنفل، من تباطؤ بعض المشاريع بليبيا جراء القصور الفني، داعيا للعمل على استقرار الدولار وإعادة النظر في القيود على القطاع الخاص، من أجل تحقيق التعافي السريع.

وقال قرنفل في كلمة له خلال قمة ومعرض منتدى أوربان إكسبو في إسطنبول ، إن ليبيا هي المدخل إلى أفريقيا، وإن بلاده تنفذ مشاريع كبرى فيها، موضحا أن الإمكانات الاستثمارية لرجال الأعمال الأتراك في ليبيا تقدر بنحو 150 مليار دولار، و حجم التبادل التجاري بين البلدين يقارب 4 مليارات دولار حاليا.