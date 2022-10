أشاد رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بنغازي بتعديل سعر الصرف وتعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي,مؤكداً بأن هذا القرار سيساهم في تخفيض أسعار السلع والتخفيف على المواطن الليبي في تحمله لأعبائه المعيشية

وجاء ذلك بعد رد محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك بالرفض لتعديل السعر الصرف.

The post “باشاغا” يؤكد بأن قرار المركزي بنغاري سيساهم في تخفيض أسعار السلع appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا