المالية بالحكومة الليبية تقدم إخطار لجميع الوزارات بالشروع في تجهيز وإعداد الميزانية العامة لسنة 2023م

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا”، الاجتماع العادي الثالث لمجلس وزراء الحكومة الليبية لسنة 2022 بمدينة بنغازي

حيث تم الإتفاق خلال الاجتماع على مجلس الوزراء يسند مهام وزارة الاقتصاد والتجارة لرئيس الوزراء فتحي باشاغا

، وكذلك نائب رئيس الوزراء علي القطراني يعرض على المجلس مذكرة في مجال الاستثمار بقطاع الإسكان، إلى جانب وزير المالية يقدم إخطار لجميع الوزارات بالشروع في تجهيز وإعداد الميزانية العامة لسنة 2023م.

وتطرق أيضاً الموافقة على توريد بعض الاحتياجات لوزارة التربية والتعليم وتحضير رؤيتها لطباعة وتوريد الكتاب المدرسي، الموافقة لوزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لمراقبة انتخابات المجالس البلدية، الموافقة لوزير الكهرباء والطاقات المتجددة باستدعاء بعض الشركات المتخصصة في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للاطلاع على عروضها ومدى الاستفادة منها وإمكانية تطبيقها.

إلى جانب الموافقة لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية بتخصيص مبلغ مالي لدعم مربي المواشي، الموافقة على تغيير الجمعيات العمومية للشركات العامة ومجالس إداراتها، الموافقة على إعادة تفعيل معهد الخدمة المدنية الاجتماعية.

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