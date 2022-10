“شكشك”وبوجناح”يناقشان ملف الصحة وسبل توفير الأدوية لمرضى الأورام ومعالجة أزمة النقص في الأدوية

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” يوم الاثنين مع نائب رئيس الوزراء “رمضان أبوجناح “ملف الصحة وسبل توفير الأدوية لمرضى الأورام، ومعالجة أزمة النقص الحاد في الأدوية ,وعقود مشاريع الطرق بالمنطقة الجنوبية، وملاحظات الديوان بخصوص الأوامر التعديلية لها.

وأكد “شكشك”على ضرورة إزاحة كافة المعوقات والعراقيل، والبدء فعليا في التنفيذ من قبل الشركات المتعاقد معها، لتخفيف المعاناة على المواطنين جراء تهالك الطرق بالمنطقة,مشدداً علي ضرورة معالجة المختنقات التي يعاني منها ملف الصحة، وتظافر الجهود من أجل توفير كل الأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها القطاع الصحي.

