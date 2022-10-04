“شكشك” يؤكد بأن إعداد التقرير تم وفق المعايير الدولية التي تعمل بها أجهزة الرقابة المالية في كل دول العالم

اجتمع رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك”، مع النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي.

كما أكد النائبان على أهمية التقرير لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية، في إطار الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد لوضع الجهات المختصة والرأي العام في صورة المهام الموكلة للديوان للحد من تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.

ومن جهته أكد “شكشك” أن إعداد التقرير تم وفق المعايير الدولية التي تعمل بها أجهزة الرقابة المالية في كل دول العالم، وكل ما ورد فيه موثق بالأدلة الكافية للنشر والاحالة الى الجهات المختصة، لاتخاذ مايلزم من إجراءات.

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