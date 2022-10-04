مصدر بالمركزي ينفي تعديل سعر الصرف ويؤكد بأن الأولوية لتوحيد فرعي المصرف

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي نفي المصرف لتعديل سعر الصرف حسب المشاع في الوسط الإعلامي، وأضاف أن سعر الصرف المتفق عليه بموجب القرار رقم 1 لعام 2020 لازال ساري المفعول وهو القرار الذي جاء على خلفية موافقة مجلس الإدارة مجتمعاً بعد دراسات مستفيضة للمؤشرات الاقتصادية.

وأضاف المصدر لتطبيق بكم الإخباري أن سعر الصرف عادة مايتم بناءً على دراسات متوسطة وطويلة الأجل فيما يتعلق بالايرادات وأسعار النفط عالمياً والاحتياطي النقدي ، بالإضافة للمعطيات الدولية والمحلية، لا سيما الإنفاق الحكومي وتقلبات اسعار الصرف في سلة حقوق السحب الخاصة، واستقرار الوضع السياسي، وتوحيد أوجه الإنفاق وهذا صعب في ظل وجود حكومتين، وبين بأن خطة مصرف ليبيا المركزي تستهدف توحيد المركزي بالدرجة الأولى.