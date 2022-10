نائبا “الرئاسي” يؤكدان على أهمية تقرير الديوان لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية في إطار الشفافية ومكافحة الفساد

ناقش نائبا المجلس الرئاسي “موسى الكوني وعبدالله اللافي” اليوم الثلاثاء مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” التقرير السنوي للديوان عن العام 2021 وأكدا على أهمية التقرير لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية،في إطار الشفافية والافصاح ومكافحة الفساد لوضع الجهات المختصة والرأي العام في صورة المهام الموكلة للديوان للحد من تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة.

من جهته أكد “شكشك” بأن إعداد التقرير تم وفق المعايير الدولية التي تعمل بها أجهزة الرقابة المالية في كل دول العالم، وكل ما ورد فيه موثق بالأدلة الكافية للنشر والإحالة الى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

