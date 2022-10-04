“الحويج” يصدر قرار بشأن قصر توريد عدة سلع

قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” بإصدار قرار رقم 902 لسنة 2022م بشأن قصر توريد سلعة ، حيث نص القرار في مادته الأولى بقصر توريد الآت ومواد صنع ودمغ وطبع اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات باعتبارها علامة رسمية تخص الدولة الليبية على وزارة الداخلية .

كما أوضح القرار في المادة الثانية تتولي وزارة الداخلية والجهات الضبطية ضبط المخالفين لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً للتشريعات النافذة ، ويحظر مزاولة هذا النشاط بالمخالفة لأحكام هذا القرار .

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