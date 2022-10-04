مدير الإدارة البحرية بالليبية للموانئ يناقش عدد من الخدمات المتعلقة بتقديم خدمات بحرية لعدد من الجهات المحلية

ناقش مدير الإدارة البحرية بالشركة الليبية للموانئ وعدد من المسؤولين بالشركة، عدد من المواضيع التي تتعلق بتقديم خدمات بحرية لعدد من الجهات المحلية، وكذلك تحويض وصيانة عدد من الوحدات البحرية العاملة بالفرع بمرفق التحويض بفرع الصناعة والصيانة البحرية حسب خطة التحويض المعتمدة من الإدارة البحرية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدير الإدارة، بحضور كل من مدير الإدارة البحرية بالشركة ورئيس قسم العمليات البحرية بالإدارة ورئيس قسم الشؤون البحرية بالفرع ورئيس قسم الشؤون المالية بفرع الشركة للصناعة والصيانة البحرية.

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