الدبيبة يوجه بسرعة إعداد مقترح لإنشاء المجلس الوطني للمرأة

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية اليوم عبد الحميد الدبيبة وزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية في ديوان رئاسة الوزراء، إلى جانب عضوات ملتقى القيادات النسائية في ليبيا الذي يضم عددًا من الرائدات في العمل الاجتماعي والنسائي من مختلف المدن والمناطق.

ووجه الدبيبة خلال اللقاء بسرعة تقديم مقترح لإنشاء المجلس الوطني للمرأة الليبية، لزيادة النشاطات الحكومية الداعمة للمرأة، فيما استعرض جهود الحكومة في معالجة أوضاع المرأة العاملة في القطاعات الخدمية والإنتاجية، مؤكدًا على ضرورة النظر في تنظيم العمل النسائي في ليبيا وفقًا للهياكل الوطنية المعمول بها.

وأكد الدبيبة للقيادات النسائية أن من أولويات عمل الحكومة الاهتمام بشريحة المرأة وتمكينها من حقوقها، سواء أكانت السياسية أم الحقوقية أم المادية، مشددًا على «ضرورة الانتباه للمنظمات والأطراف التي تسعى لاستغلال قضية المرأة وتوجيهها سياسيًا وفقًا لأجندة تتعارض مع هوية المرأة الليبية.