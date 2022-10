“الحويج” يصدر قراراً بحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” القرار رقم 903 لسنة 2022 والقاضي بحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار والصرف الصحي بمختلف أشكالها وأنواعها وعلى أي هيئة كانت.

وبحسب القرار فإنه على مأموري الضبط القضائي ضبط جرائم السرقة للسلع المحظورة بموجب هذا القرار والتعامل مع البائع والمشتري وفقا لأحكام المساهمة الجنائية في قانون العقوبات الليبي.

