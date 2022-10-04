الليبية للموانئ تضع لوائح زيادة قيمة عوائد المناولة المُعدّلة موضع التنفيذ

أحال رئيس مجلس الإدارة بالشركة الليبية للموانئ، لائحة عوائد المناولة والتخزين والخدمات بالموانئ البحرية، بعد إجراء كل التعديلات التي دخلت على هذه اللوائح.

جاء ذلك خلال خطاب وجّهه رئيس مجلس الإدارة للشركة محمد حميدان، الثلاثاء، إلى مديرو إدارات المالية والمناولة والشؤون البحرية، ومديرو فروع الشركة في الموانئ الليبية ومدير مكتب المراجعة الداخلية.

حيث شدد حميدان، على بدء العمل على هذه اللوائح، ووضعها موضع التنفيذ بدءًا من مطلع الأسبوع المقبل.

هذا ويشار إلى أن هذه اللوائح تم إعدادها بناءًا على قرار مجلس الوزراء رقم 807 لسنة 2022، بشأن زيادة قيمة عوائد المناولة والتخزين والخدمات البحرية المعمول بها في الموانئ الليبية حاليًا بنسبة 100‎%‎، بحسب الخطاب.

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