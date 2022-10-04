شكشك يؤكد على دور وزارة العدل في متابعة القضايا المرفوعة ضد ليبيا في الخارج

استعرض رئيس ديوان المحاسبة في طرابلس خالد شكشك مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة حليمة عبدالرحمن، آخر المستجدات بخصوص بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالخارج.

واجتمع شكشك مع وزير العدل مساء الثلاثاء بمقر الديوان بحضور مدير إدارة القانون بالوزارة ومديري الإدارات المختصة بالديوان، لمناقشة بعض الملفات القانونية المهمة بالأجهزة والمؤسسات الحكومية، حيث أكد على دور الوزارة في متابعتها لتفادي تبعات الأحكام القضائية وما ترتبه من أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.

وناقش المجتمعون ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021 من ملاحظات تخص وزارة العدل وسبل معالجتها لتحسين أداء العمل داخل الوزارة وتجنب تكرارها في المستقبل.

وأكد شكشك في ختام اللقاء مع وزيرة العدل على الدور التكاملي لجميع المؤسسات العامة بالدولة؛ كل حسب الدور المناط به والذي لن يتأتى إلا بالالتزام وصحيح القانون.