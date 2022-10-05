شكشك وحليمة البوسيفي يناقشان عددًا من الملفات القانونية في مؤسسات الدولة

ناقش رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة البوسيفي، عددًا من الملفات القانونية المهمة والمتعلقة بالأجهزة والمؤسسات الحكومية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده شكشك مع حليمة بديوان المحاسبة الثلاثاء، وكان الاجتماع بحضور مدير إدارة القانون بوزارة العدل، وعدد من مديرو الإدارات بالوزارة.

حيث تطرّق اللقاء إلى استعراض آخر المستجدات، بخصوص بعض القضايا المرفوعة ضد الدولة الليبية بالخارج، إذ أكد شكشك، على دور وزارة العدل في متابعة هذه القضايا، لتفادي تبعات الأحكام القضائية وما تخلّفه من أعباء مالية على الخزانة العامة للدولة.

هذا ونوقش خلال اللقاء أيضًا ما جاء من ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021، فيما يخص وزارة العدل، وبحث سبل معالجة هذه الملاحظات لتحسين أداء العمل داخل الوزارة وتجنب تكرارها مستقبلها.

وأكد شكشك في ختام اللقاء على الدور التكاملي لجميع مؤسسات الدولة، كلٌّ حسب دوره، وأن هذا لن يأتي إلا بالالتزام بصحيح القانون.

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