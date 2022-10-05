تراجع جديد للدولار وقفزة لليورو.. «المركزي» يعلن أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 05 اكتوبر 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 05 اكتوبر 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.9762 دينار، مسجلاً انخفاضا جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 4.9648 دينار، والجنيه الاسترليني 5.6973 دينار، والدولار الكندي 3.6834 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2679 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.3239 دينار، والدرهم الإماراتي 1.3548 دينار، والدينار التونسي 1.5387 دينار، والدرهم المغربي 0.4578 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 05 اكتوبر 2022: