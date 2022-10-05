الحرس البلدي بنغازي يضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمدينة

بنغازي 05 أكتوبر 2022 (وال) _ قام أعضاء غرفة عمليات غرب بنغازي بجهاز الحرس البلدي، بضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بقصاب بمنطقة سيدي حسين، وذلك ضمن حملات مكثفة يجريها الحرس البلدي بنغازي مؤخرا وسط إجراءات أمنية مشددة.

و أوضح مدير مكتب الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي ملازم أول (محمد العبيدي) _ لوكالة الأنباء الليبية _ أن هذه الحملات بناءاً على توجيهات رئيس فرع جهاز الحرس البلدي بنغازي (فرج العقوري) و رئيس غرفة العمليات الغربية التابعة للفرع رائد (فرج الدرسي)، بمراقبة الأسواق ومدى صلاحية المواد الغذائية المعروضة للمواطنين والتصدى لكافة أشكال الغش الغذائي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بالتحقيق والإحالة للنيابة العامة لاستحقاق العقوبات اللازمة.

يذكر أن حملات غرفة العمليات انطلقت أمس الثلاثاء الموافق 4اكتوبر2022م، بالاشتراك مع فريق من الإصحاح البيئي وبالتعاون مع الشرطة العسكرية، والتي أسفرت عن ضبط قصاب بمنطقة “سيدي حسين”، وذلك لحيازته لحوم فاسدة ومصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك لمخالفته قانون حماية المستهلك وقانون الغش والتدليس التجاري، وانعدام النظافة العامة، ومزاولة مهني بدون ترخيص وإجراءات صحية وقانونية.

وأشار إلى أنه تم إحالتهم للتحقيق المركزي لاتخاذ الإجراءات القانونية، و التحفظ على جميع المضبوطات، وجاري عرض المحاضر على النيابة العامة لتباشر التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة. (وال _ بنغازي) ف و

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