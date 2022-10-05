أمطار متفرقة مع استمرار الأجواء الخريفية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية إنه من المتوقع استمرار الأجواء خريفية شمالا، مع سقوط أمطار متفرقة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و34 درجة مئوية.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

تتكاثر السحب من حين إلى آخر، مع سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على المناطق من الخمس حتى سرت، وبعض مناطق الدواخل، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 25 و30 درجة مئوية.

حالة الطقس في الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد:

سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و30 درجة مئوية.

حالة الطقس في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على الجفرة والحمادة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة مئوية.

حالة الطقس في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 31 و33 درجة مئوية.