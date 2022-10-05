المركزي: الدولار يواصل الانخفاض واليورو يرتفع

الوطن|متابعة

انخفض سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية، اليوم الأربعاء، إلى 4.97 دينار مقابل 4.99 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

ارتفع اليورو إلى 4.96 دينار من 4.92 دينار أمس، وسعر الجنيه الإسترليني إلى 5.69 دينار مقابل 5.67 دينار أمس.

وثبتت أسعار الريال السعودي والدينار التونسي عند 1.32 دينار، و1.53 دينار، وتراجع الدرهم الإماراتي إلى 1.35 دينار مقابل 1.36 دينار أمس.

وثبت سعر الليرة التركية عند 0.26 دينار، وهبط سعر اليوان الصيني إلى 0.69 دينار مقابل 0.70 دينار أمس.

وتاليا قائمة الأسعار: