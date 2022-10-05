البنوك المركزية العالمية تحسم أمرها بخصوص العملات الرقمية الرسمية

وفقاً لآخر التقديرات فأن أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم تبحث في إصدار عملات رقمية أو في استحداثها، ففي يوليو 2022، كان هناك ما يقرب من 100 عملة رقمية صادرة عن بنوك مركزية تمر بمرحلة البحث أومرحلة التطوير، واثنتان صدرتا بشكل كامل، وهما eNaira في نيجيريا، التي صدرت في أكتوبر 2021، والدولار الرملي في جزر البهاما، الذي ظهر لأول مرة في أكتوبر 2020.

وهذه العملات هي نسخ رقمية من العملة الرسمية التي تصدرها البنوك المركزية في الدول وتنظم العمل بها، وبالتالي، تتسم هذه العملات بالأمان الذي تفتقده العملات الرقمية المشفرة والمتقلبة بطبيعتها.