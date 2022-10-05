تطبيق بكم يرصد الحركة التجارية بميناء الخمس خلال يوليو واغسطس وسبتمبر

تابع تطبيق بكم الاخباري حركة السفن التجارية في ميناء الخمس البحري خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 30 سبتمبر شهر سبتمبر الماضي .

وقال المتحدث الرسمي عمر المنشاز، إن الميناء استقبل 53 سفينة تجارية، على متنها بضائع مختلفة تحمل 5020 حاوية بوزن 395667 طن، في حين تم شحن 6254 طن حاوية، بوزن 33169 طن، وأن عدد السيارات والآليات الموردة بلغت 6525 سيارة، وبلغ عدد الحيوانات الموردة 6082 رأس من الأغنام، وأن كميات الحبوب الموردة بلغت 282016 طن، والبضائع المكسية بوزن 26734 ألف طن، موضحاً بأن إفراغ السفن يتم بشكل مباشر حال رسوها على الأرصفة.