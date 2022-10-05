إيتاميل رادار: البحرية الإيطالية تراقب حماية خط أنابيب جرين ستريم الذي يؤمن تدفق الغاز بليبيا

كشف موقع “إيتاميل رادار” الإيطالي أن البحرية الإيطالية مستعدة لحماية المنشآت النفطية التي تنقل الغاز إلى إيطاليا بعد الهجمات على خط أنابيب نورد ستريم في البحر الأسود .

وذكر الموقع أن ثلاثة خطوط أنابيب غاز تحت المراقبة من قبل البحرية الإيطالية وهي خط أنابيب الغاز الطبيعي “ترانسميد” من الجزائر عبر تونس إلى جزيرة صقلية ثم إلى البر الرئيسي لإيطاليا وخط أنابيب جرين ستريم الثاني المتصل بليبيا بينما الثالث الذي يؤمن تدفق الغاز إلى أوروبا الشرقية ويمر على سواحل إيطاليا وألبانيا .

وبحسب الموقع تتحرك البحرية الإيطالية في عدة اتجاهات لحماية البنية التحتية الغازية باستخدام ألغام حماية قاع البحر بالإضافة إلى نشر فرقاطات وطائرات في قاعدة سيجونيلا بجزيرة صقلية وفقا للموقع .

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