“أوبك+” توافق على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا

قررت دول (أوبك بلس) في اجتماعها الأربعاء، خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا، وذلك نهاية هذا الأسبوع .

ونقلت وكالة بلومبيرغ أن خفض أوبك+ المحتمل للإنتاج قد يؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا من 120 قبل ثلاثة أشهر؛ بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية، وارتفاع الدولار.

وبينت بلومبيرغ ا أن ( أوبك بلس) اتخذت هذا القرار على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة ودول مستهلكة أخرى لضخ المزيد.

ويأتي قرار أوبك + في ظل اتهامات غربية لروسيا باتخاذ الطاقة سلاحا في الوقت الذي تعاني فيه أوروبا أزمة طاقة حادة، وقد تواجه تقنين الغاز والطاقة هذا الشتاء في ضربة لصناعتها.