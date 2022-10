بقدرة مليوني برميل يوميا.. «أوبك+» تُخفض إنتاج النفط

اتفق تحالف «أوبك+» في اجتماع له، الأربعاء، على خفض إنتاج النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا، بحسب قناة العربية.

ويصدر التحالف في وقت لاحق اليوم، البيان الرسمي بشأن مخرجات اجتماع عقده اليوم بمقر أوبك في العاصمة النمساوية فيينا، في أول اجتماع وجاهي منذ مارس 2020، مع تفشي وباء كورونا.

وبدأت أسعار النفط تسجل تراجعات دون 90 دولارا للبرميل، مع إذكاء المخاوف بشأن احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في ركود، وبالتالي ضعف الطلب على الخام.

