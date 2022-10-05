خاص.. فريق السيولة بالمركزي يفصح لصدى عن وصول 60 مليون إلى بنغازي مخصصة لفروع التجاري

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن وصول هذه اللحظات شحنة سيولة ثانية بقيمة 60 مليون بمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس مخصصة لفروع المصرف التجاري .

وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية وبكافة مناطق ليبيا .

ويعمل فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي على نقل شحنات سيولة لباقي فروع مصارف المنطقة الشرقية ، حيث مستهدف مثل 400 مليون دينار خلال هذا الاسبوع والاسبوع القادم لفروع مصارف الوحدة و الجمهورية و التجاري الوطني و شمال افريقيا .

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