مصرف الجمهورية يوقع عقد بطاقة طالب مع وزارة التعليم العالي

وقع مصرف الجمهورية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر عقدا لإصدار بطاقة طالب الخاصة بطلبة الجامعات والمعاهد الليبية ، بحضور المدير العام بالمصرف ووزير التعليم العالي وعدد من مدراء الإدارات والأقسام بالجهات المذكورة.

ويشار إلى أن بطاقة طالب هي بطاقة محلية تستعمل لسحب المنحة الشهرية للطلبة حسب ما أقرته الدولة الليبية حيث تُمكن المستفيد من السحب من خلال أجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في المراكز.

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