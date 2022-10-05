وزير العمل يؤكد لرابطة شباب تاجوراء حلحلة ملف الإفراجات المالية

اجتمع وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” بديوان الوزارة بحضور وكيل وزارة الزراعة “محمد التركي”ورئيس رابطة شباب تاجوراء “عبداللطيف الطاهر” حيث إستمع المجتمعون إلى مطالب الشباب بالبلدية .

وأكد “العابد” على أن وزارة العمل والتأهيل والخدمة المدنية تعطي الأولوية لشريحة الشباب في كل ربوع ليبيا .

وأضاف مؤكدا على إقامة دورات تدريبية تخصصية في عدة مجالات لتدريب الباحثين عن العمل وحلحلة ملف الإفراجات المالية والملاكات الوظيفية للقطاعات في البلديات خصوصا ذات الطابع الخدمي.

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