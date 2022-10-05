61.5 مليون متر مكعب من الماء تدفقت في شهر سبتمبر عبر منظومات النهر الصناعي

قال مدير إدارة الإعلام بإدارة وتنفيذ مشروع النهر الصناعي صلاح الساعدي إن إنتاج المياه خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 61,500,000 متر مكعب في مقابل 59,408,743 متر مكعب خلال شهر أغسطس الماضي .

وأضاف الساعدي لتطبيق بكم الاخباري أن الإنتاج المائي اليومي يتجاوز 2 مليون متر مكعب، حيث تنتج منظومة الحساونة حوالي 1.2 مليون متر مكعب، ومنظومة السرير نحو مليون متر مكعب، مبيناً بأن العمل جاري على الوصول بالإنتاج المائي إلى 2.5 مليون متر مكعب يومياً بنهاية هذا العام .