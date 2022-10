“المقريف”: رئيس الحكومة أعطى تعلِيماته لوزارة المالِية بالإفراج عن مستحقات معلمي العقود

أكد وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف” بإن رئيس مجلس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” أعطى تعلِيماته لوزارة المالِية بالإفراج عن مستحقات معلمي العقود، موضحا أنّ الدفعة الأولى من المُعلمين الذين ينتظرون لإفراج عن مرتباتهم بلغَ 36 ألفا.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم مع نقيب معلِّمي ليبيا “عبد النبي النف” لمناقشة الإجراءات المالية لمعلمي العقود في كامِل البلاد.

