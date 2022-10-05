المركزي طرابلس يكشف عن الإيرادات والنفقات حتى نهاية سبتمبر الماضي

أصدر مصرف ليبيا المركزي طرابلس بيانه الشهري للإيراد والانفاق العام ، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2022 .

وبحسب ماذكر المركزي فقد بلغت إجمالي إيرادات مبيعات النفط 89.7 مليار ، وإجمالي النفقات بلغت 67.2 مليار .

وبالتفصيل قال المركزي بلغت إيرادات مبيعات النفط 67 مليار بينما إيراد من إتاوات النفط 9.5 مليار ، وبلغ إيراد من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار ، بينما بلغت إيرادات الضرائب 787 مليون ، وبلغت إيرادات الجمارك 146 مليون دينار ، بينما إيرادات الإتصالات 146 مليون وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 115 مليون وإيرادات أخرى 584 مليون بإجمالي 89.7 مليار.

كما بلغت النفقات وفق المركزي بالتفصيل بباب المرتبات 32.2 مليار ، والنفقات التسييرية 6.9 مليار ، والتنمية 378 مليون ، والدعم 12.6 مليار ، والطوارئ صفر ، وميزانية مؤسسة النفط الإستثنائية 15.2 مليار بإجمالي 67.2 مليار.

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