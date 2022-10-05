اقتصاد

المركزي طرابلس يكشف عن الإيرادات والنفقات حتى نهاية سبتمبر الماضي

تم النشر منذُ 9 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أصدر مصرف ليبيا المركزي طرابلس بيانه الشهري للإيراد والانفاق العام ، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2022 .

وبحسب ماذكر المركزي فقد بلغت إجمالي إيرادات مبيعات النفط 89.7 مليار ، وإجمالي النفقات بلغت 67.2 مليار .

وبالتفصيل قال المركزي بلغت إيرادات مبيعات النفط 67 مليار بينما إيراد من إتاوات النفط 9.5 مليار ، وبلغ إيراد من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.4 مليار ، بينما بلغت إيرادات الضرائب 787 مليون ، وبلغت إيرادات الجمارك 146 مليون دينار ، بينما إيرادات الإتصالات 146 مليون وإيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلي 115 مليون وإيرادات أخرى 584 مليون بإجمالي 89.7 مليار.

كما بلغت النفقات وفق المركزي بالتفصيل بباب المرتبات 32.2 مليار ، والنفقات التسييرية 6.9 مليار ، والتنمية 378 مليون ، والدعم 12.6 مليار ، والطوارئ صفر ، وميزانية مؤسسة النفط الإستثنائية 15.2 مليار بإجمالي 67.2 مليار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك