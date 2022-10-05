شرطة الطاقة العراقية تحبط محاولة خرق لأنابيب نفطية في البصرة

البصرة 05 أكتوبر 2022 (وال) -أعلنت مديرية شرطة الطاقة العراقية، اليوم الأربعاء، عن احباط محاولة خرق لأنابيب النفطية في محافظة البصرة جنوبي البلاد. وقالت المديرية في بيان، انه “بأشراف مباشر من قبل اللواء غانم الحسيني، تستمر المديرية العامة لشرطة الطاقة بتوجيه الضربات إلى العصابات آلتي تتاجر في المشتقات النفطية بصورة غير شرعية، وبمتابعة ميدانية من […]

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