اتفقت شركة الطاقة الروسية “غازبروم” مع إيطاليا على استئناف ضخ إمدادات الغاز عبر النمسا، بحسب ما نقلت وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأفادت الشركة بتمكنها جنبًا إلى جنب مع المشترين الإيطاليين، من إيجاد حل بشأن تنسيق التفاعل في إطار التغييرات التنظيمية التي حدثت في النمسا في نهاية سبتمبر.

وكانت شركة “غازبروم” قد أعلنت في الأول من أكتوبر الماضي، أنها لا تستطيع ضخ الكميات المطلوبة من الغاز “بسبب رفض المشغل النمساوي تأكيد ترشيحات نقل الغاز”.

و”غازبروم” هي شركة مساهمة مفتوحة وتعد أكبر شركة استخراج للغاز الطبيعي وواحدة من أكبر الشركات في العالم، ويقع المقر الرئيسي للشركة في مقاطعة شيريوموشكي، بالأكروغ الإداري الجنوبي الغربي، في العاصمة الروسية موسكو.

The post «غازبروم» الروسية تستأنف إمدادات الغاز إلى إيطاليا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا