وزارة التعليم العالي توقع اتفاقية مع مصرف الجمهورية لصرف منحة الطلاب

وقعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة اليوم اتفاقية تعاون مع مصرف الجمهورية لتنفيذ منحة الطلاب المقررة سابقاً من قبل رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وتنص الاتفاقية على صرف بطاقة إلكترونية لجميع الطلبة الدارسين في الجامعات الليبية يستطيع من خلالها الطالب المستفيد سحب المبلغ المقرر من خلال أجهزة الصراف الآلي بالإضافة إلى القيام بعمليات الشراء والتسوق عبر خدمة نقاط البيع المنتشرة في مراكز التسوق دون خصم عمولة الخدمة من المصرف.

ووقع الاتفاقية وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب عن الوزارة، والمدير العام لمصرف الجمهورية عبدالرازق بلعيد الترهوني ممثلًا عن المصرف، وجرت مراسم التوقيع بديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في طرابلس، بحضور رؤساء جامعات طرابلس ومصراتة والجفارة ومدير مركز ضمان الجودة ورئيس الاتحاد لطلبة ليبيا وعدد من مديري الإدارات والمكاتب في الوزارة والمصرف، وعدد من رؤساء الاتحادات الطلابية بالجامعات الليببة.