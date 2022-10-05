الليرة القرش الجنيه والدينار.. تعرف على التغيرات التاريخية لإسم العملة الليبية ؟

شهد إسم العملة في ليبيا تغيرات بحسب تغير السلطة المهيمنة وكانت العملة المتداولة في فترة الحكم العثماني “القرش” ثم جاءت فترة الحكم الإيطالي سنة 1911 لتصير “الليرة” الإيطالية العملة الرسمية .

وبعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية شمل الانتداب الانجليزي أقليمي طرابلس وبرقة أما في أقليم فزان فكانت فرنسا واستخدمت في الأقاليم الواقعة تحت حكم بريطانيا “الليرة الطرابلسية” وفي فزان “الفرنك الجزائري “.

وبعد إستقلال ليبيا عام 1951 تم اعتماد “الجنيه الليبي” والذي ظل معتمداً حتى العام 1971 وكان الجنيه مكونا من 100 قرش أو 1,000 مليم.

في 1951 أصدرت الحكومة عملات ورقية من فئة 5 و10 قروش إضافة ل¼, ½, 1، 5، 10 جنيهات وفي 1959 تولى بنك ليبيا الوطني لأول مرة عملية إصدار العملات النقدية الليبية بقيم ½, 1 ، 5 و10 جنيهات ، وفي 1963 تولى بنك ليبيا المركزي إصدار العملات من بنك ليبيا الوطني .

وفي العام 1971 تم اصدار الدينار ليحل محل الجنيه الليبي ويتكون من 1000 درهم صادرة عن مصرف ليبيا المركزي ، ورغم ذلك لازال استخدام فئة واسعة من الليبين لإسم الجنيه في تعاملاتهم اليومية وكذلك القرش الذي كان فئة من فئات الجنيه