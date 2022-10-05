“الكبير”يناقش مع سفير دولة أسبانيا الصعوبات التي تواجه الشركات الأسبانية لإستئناف أعمالها في ليبيا

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبيـر” اليوم الثلاثاء سفير دولة أسبانيا لدى ليبيا “خافير قارسا لاراتشي “الصعوبات التي تواجه الشركات الأسبانية لإستئناف أعمالها في ليبيا .

كما تم كذلك تبادل وجهات النظر حول العديد من المسائل ذات الاهتمام المشترك بما فيها .

وذلك بحضور نائب رئيس البعثة الدبلوماسية “الفارو بوردايو” والقنصل “كارمن كارنيس”.

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