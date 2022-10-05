بيان المركزي يفصح عن إجمالي نفقات الجهات الحكومية من ضمنها الرئاسي والوحدة الوطنية

كشف بيان مصرف ليبيا المركزي أن نفقات حكومة الوحدة الوطنية أكثر من مليار ، والرئاسي أكثر من 544 مليون ، ووزارة المالية أكثر من 16 مليار والدفاع أكثر من 3 مليار والداخلية أكثر من 2 مليار ، والعدل أكثر من مليار ، والخارجية يتجاوز المليار .

والنفط والغاز يقارب ال5 مليار ، والصحة يتجاوز 3 مليار ، والتربية والتعليم أكثر من 455 مليون ، والتعليم العالي أكثر من مليار ، التعليم التقني والفني يتجاوز 832 مليون ، والاقتصاد والتجارة أكثر من 40 مليون ، والصناعة يتجاوز 16 مليون ، والمواصلات أكثر من 181 مليون ، والشؤون الاجتماعية يتجاوز 9 مليار .

والتخطيط أكثر من 12 مليون ، والحكم المحلي أكثر من 953 مليون ، والزراعة أكثر من 186 مليون ، والثروة البحرية أكثر من 56 مليون ، والعمل والتأهيل أكثر من 19 مليون ، والإسكان والتعمير أكثر من 73 مليون ، والسياحة أكثر من 92 مليون ، والثقافة أكثر من 46 مليون ، والرياضة أكثر من 98 مليون والشباب أكثر من 47 مليون الخدمة المدنية 6 مليون ، والموارد المائية يتجاوز 245 مليون، وهيئة الأوقاف أكثر من 401 مليون ، وهيئة الإتصالات يتجاوز 22 مليون ، والعامة للكهرباء أكثر من 835 مليون، ومؤسسة النفط أكثر من 15 مليار .

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