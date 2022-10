شارك وزير النفط والغاز “محمد عون ” اليوم الاربعاء في الاجتماع الوزاري الثالث و الثلاثين لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك ,وذلك بحضور القائم بالأعمال الليبي بفيينا ممثلاً عن السفير الليبي .

حيث قرر خلال الاجتماع تخفيض الإنتاج اليومي لمجموعة الأوبك و خارجها بواقع 2 مليون برميل يومياً موزعةً حسب الجدول المعتمد بين الدول المشاركة مع استثناء دولة ليبيا و إيران ,على أن يبدأ هذا التخفيض من شهر نوفمبر القادم.

The post “عون”يشارك الاجتماع الوزاري الثالث و الثلاثين لمنظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا