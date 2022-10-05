بيان المركزي يفصح عن إجمالي إستخدامات النقد الأجنبي

كشف بيان المصرف المركزي بأن إجمالي إستخدامات النقد الأجنبي بلغت أكثر من 17 مليار وبلغت المرتبات العاملين بالخارج 112 مليون دولار ، ومنح الطلبة الدارسين بالخارج 53 مليون و112 مليون العلاج بالخارج ومؤسسة النفط مليار و464 مليون .

وحوالات لصالح جهات أخرى 304 مليون ، وبلغت دفعات اعتمادات قائمة لصالح جهات عامة منها الامداد الطبي 218 مليون ، والعامة للكهرباء 349 مليون ، والتعليم والتعليم العالي 64 مليون ، وجهات أخرى 142 مليون ، وإجمالي إستخدامات الدولة للاعتمادات 7.130 مليار ، 87 مليون حوالات ، وإجمالي استخدامات المصارف التجارية يقارب 12 مليار ، وإلتزامات قائمة “اعتمادات وبواقي” 3.088 مليار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية