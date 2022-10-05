لندن 05 سبتمبر 2022 (وال) -قالت مصادر لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن مجموعة “أوبك+” قررت خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين. التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة “أوبك +” تعد الأكبر من 2020، جاءت على […]

ظهرت المقالة رغم تحذيرات إمريكية.. أوبك+ تتفق على خفض إنتاج النفط مليوني برميل يوميا أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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