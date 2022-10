“المصرف المركزي”: إجمالي إيرادات الدولة وصل لــ89.7 مليار دينار فيما تجاوز الإنفاق الحكومي 67 مليار دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي بطرابلس اليوم الأربعاء في بيانه الشهري الخاص بالإيراد والإنفاق أن إجمالي إيرادات الدولة خلال هذا العام حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي وصل إلى 89.7 مليار دينار.

كما أشار المركزي ضمن بيانه أن إجمالي الإنفاق الحكومي قد وصل لــ67.2 مليارا أي بفائض يصل إلى حوالي 22.5 مليار دينار.

فيما فصّل المصرف المركزي أن الإنفاق الحكومي تمثل في 32.2 مليارا خصصت لباب المرتبات وقرابة 12.6 مليار دينار لباب الدعم ومبلغ 6.9 مليارا للنفقات التسييرية و378 مليونا للتنمية إضافة لمبلغ 15.2 مليار دينار خصص كميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

