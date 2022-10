“المركزي” : إجمالي إيرادات الدولة من النقد الأجنبي بلغ 18.5 مليار دولار

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري الخاص بالإيراد والإنفاق أن إجمالي إيرادات الدولة من النقد الأجنبي خلال هذا العام حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 18.5 مليار دولار منها قرابة 2.5 مليارًا من إتاوات الشركات النفطية الأجنبية عن سنوات سابقة.

وأضاف “المركزي” ضمن بيانه بأن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال نفس الفترة 17.9 مليار دولار أي بفائض بسيط يصل إلى نحو 600 مليون دولار.

