مصرف ليبيا المركزي: إجمالي الإيرادات العامة للدولة بلغ 89.7 مليار دينار من يناير حتى سبتمبر 2022

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن إجمالي الإيرادات قد بلغ 89.7 مليار دينار بينما بلغ الإنفاق 67,2 مليار دينار في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2022 .

وأضاف المركزي، وفقا لتقرير صادر عنه، أن بند المرتبات قد بلغ في نفس الفترة 32.2 مليار دينار، والنفقات التسييرية 6,9 مليارات دينار، والتنمية 378 مليون دينار، و 12,6 مليار دينار للدعم.

وأوضح المركزي، أن ميزانية مجلس النواب بلغت أكثر من 773 مليون دينار، و أكثر من 1,25 مليار دينار لميزانية مجلس الوزراء لحكومة الدبيبة.

وتابع المركزي، أن ميزانية المجلس الرئاسي بلغت أكثر من 544 مليون دينار، وأكثر من 38 مليون دينار للمجلس الأعلى للدولة، إضافة 2 ,15 مليار دينار ميزانية استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وبين المركزي، أن نفقات جهاز الإمداد الطبي من النقد الأجنبي بلغت 218 مليون دولار، مؤكدا أن الجهاز مستمر في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها.