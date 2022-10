“الدبيبة” يوضح تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة التركية

أوضح رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوحدة الوطنية والحكومة التركية، وذلك في فيديو مسجل بثته منصات الحكومة اليوم الأربعاء من لقاء “الدبيبة” مع عدد من القيادات النسائية مساء أمس الثلاثاء.

وقال “الدبيبة” إن الاتفاقية تنص على تعزيز وتطوير التعاون الثنائي العلمي والتقني والتكنولوجي والقانوني والإداري والتجاري بين الطرفين في مجال الهيدروكربونات وذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتدريب الموارد البشرية والتنظيم المشترك للندوات والمعارض وتقوية الشراكة بين القطاعيْن العام والخاص في البلديْن.

وأضاف بأن الاتفاقية نصت على التعاون بين البلدين في المشاريع المتعلقة بتطوير واستخدام الموارد الهيدروكربونية، وتطوير المشاريع المتعلقة باستكشاف وإنتاج ونقل وتكرير وتوزيع وتجارة الهيدروكربونات وإنتاج وتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات والمنتجات البترولية المكررة، والتأكيد على ضمان الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج.

كما نصت على أن يضمن الطرف الليبي ممثلا في المؤسسة الوطنية للنفط دعوة مؤسسة النفط التركية والشركات التابعة لها للمشاركة في المشاريع في البرية في ليبيا وإبرام الاتفاقيات والعقود معها للعمل في العمليات البترولية بما فيها عمليات الاستكشاف والتطوير والإنتاج والفصل والمعالجة في الحقول البرية والبحرية الحالية والمستقبلية، والتشجيع على إنشاء شراكات ومشاريع مشتركة واستخدام سفن الأبحاث، إضافة إلى الاتفاق على تطوير وتشغيل أنابيب النفط والغاز والعمل المشترك في مجال الاستثمارات وتشجيع ودعم الشراكات العامة والخاصة بين البلدين.

وأشار “الدبيبة” إلى أن الاتفاقية أكدت على عدم تأثيرها على المشاريع الجارية، وكذلك بأنه يجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه في أي وقت بموافقة خطية مشتركة من الطرفين وأن تبقى سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات مع إمكانية تجديدها، كما يجوز إنهاؤها من أي من الطرفين في أي وقت شريطة إعطاء إخطار كتابي مسبق بثلاثة أشهر.

