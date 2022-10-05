بالأرقام.. المركزي طرابلس يكشف عن قيمة المبالغ المباعة بالمصارف التجارية

كشف مصرف ليبيا المركزي طرابلس ببيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام، والّذي يُغَطّي الفترة المُمَتَدّة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2022 م، عن المبالغ المُباعة للمصارف التجارية .

حيث بلغ إجمالي المبالغ المباعة من اعتمادات وحوالات وأغراض شخصية لمصرف الإسلامي الليبي أكثر من 878 مليون دولار امريكي ، ومصرف التضامن أكثر من 81 مليون دولار ، ومصرف التجاري الوطني أكثر من 1 مليار دولار، والمصرف الليبي الخارجي أكثر من 263 مليون دولار، والمصرف المتحد للتجارة والاستثمار أكثر من 768 مليون دولار، ومصرف الأمان للتجارة والاستثمار أكثر من 1 مليار دولار .

كذلك بلغ إجمالي المبالغ المباعة من اعتمادات وحوالات وأغراض شخصية لمصرف التجارة والتنمية أكثر من 6 مليون دولار ، ومصرف الجمهورية أكثر من 1 مليار دولار ، ومصرف الخليج الأول الليبي أكثر من 416 مليون دولار، ومصرف السرايا أكثر من 324 مليون دولار، مصرف الصحاري أكثر من 535 مليون دولار، مصرف المتوسط أكثر من 42 مليون دولار ، مصرف النوران أكثر من 900 مليون دولار ،مصرف الواحة أكثر من 139 مليون دولار ،مصرف الوحدة أكثر من 801مليون دولار ،مصرف الوفاء أكثر من 118 مليون دولار، مصرف شمال أفريقيا أكثر من 299 مليون دولار، مصرف اليقين أكثر من 1 مليار دولار، مصرف الأندلس أكثر من 380 مليون دولار.

وبهذا فقد بلغ كشف المبالغ المباعة للمصارف التجارية ما قيمته أكثر من 11مليون دولار أمريكي.

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