العابد يطلق منظومة الإفراجات المالية للدولة

أطلق وزير الخدمة المدنية المكلف ووزير العمل والتاهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، منظومة الإفراجات المالية، لموظفي الدولة.

جاء ذلك خلال فعاليّة نظمها الوزير كانت بحضور أعضاء لجنة الإفراجات، ووكيل وزارة الزراعة، ورئيس رابطة شباب تاجوراء، ونقيب معلمي ليبيا.

وأكد الوزيرة على أهمية هذه المنظومة التي سيتم عن طريقها إشراك القطاعات المعنية بالإفراجات الجديدة، ومن ثم إدراج البيانات وأرشفة المستندات إلكترونيًا عن طريق مندوبي القطاعات الحكومية.

وبحسب وزارة الخدمة المدنية، فإن المنظومة أطلقت بشكل فعلي لأكثر من 400 مندوب للوحدات الإدارية بالدولة، والذي يتولّون إدخال البيانات الخاصة بالإفراجات للموظفين المستهدفين بالإفراجات المالية بالوحدات الادارية.

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