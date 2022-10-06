عقيلة لغوتيريش: أي مذكرات تفاهم توقعها حكومة الوحدة تعتبر باطلة

وجّه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خطابًا للأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” قال فيه أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة هي حكومة منتهية الولاية، وأنها متورّطة في إبرام مذكرات تفاهم غير قانونية مع دولة تركيا.

وأضاف عقيلة أن مذكرة التفاهم التي أبرمها الدبيبة، مخالِفة للفقرة العاشرة من المادة السادسة من الاتفاق السياسي الموقع بجنيف، والتي تنص بعدم نظر السلطة التنفيذية لأي مذكرات تفاهم دولية مع أي دولة.

وأوضح عقيلة في خطابه أن مثل هذه المذكرات، من شأنها تضر باستقرار علاقات الدولة الليبية خارجيًّا، أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد.

وأضاف خطاب عقيلة أن حكومة الوحدة الوطنية لم تُحسن من المستوى المعيشي للمواطن.

وأكد عقيلة خلال خطابه أن الحكومة الشرعية هي الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، وأن أي مذكرة تفاهم توقعها حكومة الوحدة الوطنية تعتبر باطلة ولا أثر لها قانونًا وهي غير ملزمة للدولة.

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